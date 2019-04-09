國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)公布全球經濟展望，預期全球經濟今年將增長3.3%，為金融危機以來新低，1月時預期為增長3.5%。

同時，IMF則將中國今年經濟增速預期，由6.2%上調至6.3%；下調美國經濟增速至2.3%，上調2020年增速至1.9%，此前預期為1.8%。

歐羅區方面，預期今年經濟增速為1.3%，此前預期為1.6%。日本今年經濟增速預期為1%，2020年為0.5%。英國今年經濟增速料為1.2%，2020年為1.4%。加拿大今年經濟增速為1.5%，2020年為1.9%。