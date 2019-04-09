國際財經

上周二(4月2日)歐羅/美元刷新近一個月低位至1.1180後企穩，其後更進一步獲得買盤推動，令滙價輾轉回升至1.1250上方，這歸功於歐羅區公布的經濟数據有所改善，尤其是上周三(4月3日)歐羅區公布的2月零售銷售按年增長2.8%，優於前值增長2.2%，創下了2017年12月以來最高，並觸及2017年2017年11月的高位，其次是歐羅區3月Markit服務業採購經理指數(PMI)錄得53.3，優於前值52.27，並刷新4個月高位。良好的經濟數據緩和了市場對歐羅區經濟放緩的擔憂，令歐羅/美元重拾反彈動力。

其後，儘管上周五(4月5日)美國公布的3月非農就業數據表現良好，就業人口意外高達19.6萬人，且2月數據亦被上修至3.3萬人，表明美國就業市場強勢回暖。不過美國公布的3月平均時薪按年增幅卻意外自2月增長3.4%回落至3.2%，這或將拖累美國的消費支出，使通脹遲遲無法達到美國聯儲局的目標，令美滙指數反彈受限，故未對歐羅/美元走勢造成太大壓力，反而是本周一(4月8日)歐羅區公布的4月Sentix投資者信心指數向好，僅下降0.3，遠優於前值下降2.2的紀錄，加之美國2月耐用品訂單初值按月下跌1.6%，錄得4個月來首度下跌，拖累美滙指數回踩97，為歐羅/美元反彈提供支撐，推動歐羅/美元進一步回升至1.1271。

事實上，歐羅/美元短期的反彈遠未扭轉中期頹勢，從技術面來看，滙價仍處於中期下降通道中，同時上方面臨多條移動平均線阻力，整體偏向下行風險。而且本周三(4月10日)晚上7時45分將迎來歐洲央行4月利率決議，以及8時30分歐央行行長德拉吉(Mario Draghi)召開新聞發布會，鑒於3月7日公布貨幣政策聲明中指出，將於今年9月開啟新一輪期兩年的定向長期再融資(TLTRO)計劃，若德拉吉進一步鞏固該措施，或將成為歐羅/美元短期反彈的造成阻力。

此外，周四(4月11日)凌晨2時美國聯儲局將公布3月貨幣會議紀要，由於上周五美國總統特朗普(Donald Trump)再度炮轟聯儲局並呼籲降息，同時強調聯儲局的持續加息已經損害了美國的經濟，故聯儲局本次的會議紀要是否就維持當前的立場抑亦或迫於特朗普的壓力而作出讓步將成為市場關注點。不過，近日聯儲局官員反駁了特朗普關於緊縮貨幣政策正在損害經濟的說法，而且近期聯儲局官員的講話頻頻暗示聯儲局暫時不會考慮在2019年降息，所以若本次會議紀要進一步助推美滙指數，歐羅/美元則有望跌穿1.1200指向1.1000關口。

交易策略方面，短期內若滙價反彈至1.1350沽出歐羅，下望1.1200，升穿1.1400止損；或待滙價跌穿1.1180沽出歐羅，下望1.1050，升穿1.1230止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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