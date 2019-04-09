國際財經

美國決定對部分中國產品發起侵權調查，惟有消息指有關北愛爾蘭保障條款的僵局有望破解，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時24分，英國富時100指數報7464點，升11點或0.15%；德國DAX指數報11973點，上揚10點或0.09%；法國CAC 40指數報5482點，升10點或0.19%；意大利富時MIB指數報21875點，漲103點或0.48%。

道指期貨暫報26332點，跌2點。

中美本周將展開貿易視像電話會議，白宮貿易官員Clete Willems表示，美國對中美兩國代表上周進行的貿易談判內容仍未很滿意，但談判已取得進展。不過，美國國際貿易委員會(ITC)決定對中國光伏電池片及其下游產品發起337調查。

英國脫歐方面，英國上議院通過押後脫歐期限的法案，交回下議院再審議，避免本周五「硬脫歐」。首相文翠珊將於周二前往德法兩國，為再度短期延遲脫歐爭取支持，其後將到布魯塞爾出席歐盟特別峰會，爭取歐盟領袖同意再度延長脫歐限期至6月底。

路透引述一位英國疑歐派議員表示，德國總理默克爾願意就北愛爾蘭保障條款給予5年的時間限制。歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶(Michel Barnier)指出，歐盟需要文翠珊拿出脫歐路線圖，推遲脫歐必須有一個明確的目標，亦不清楚德國有關於北愛爾蘭邊境後備方案是否有新的想法。

另外，歐洲央行(ECB)在一份季度貸款調查報告中表示，歐羅區銀行業者第二季料將放寬企業貸款及消費者信貸的信用標準，但同時進一步收緊房屋貸款的信貸標準。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報64.63美元，升0.23美元或0.36%；倫敦布蘭特期油報71.11美元，微揚0.01美元或0.01%。