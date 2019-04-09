國際財經

日本東京商工調查公布，2018財年日本全國企業破產數目8111家，較上一財年減少3%，連續10年減少，跌至1990財年以來的新低。

調查負責人稱，在原材料價格和人工費高漲下，目前收益惡化的中小企業正在增加，推測2019財年很可能轉為破產數增多。

按地區來看，全國9個地區中的北海道、關東、中部、近畿、中國地區破產數少於上年度，而災後重建需求出現陰影的東北、以及北陸、四國、九州地區則有所增多。

按行業來看，建築業和批發業破產數減少，而人手嚴重不足的運輸業則增多。