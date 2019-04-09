國際財經

中美貿易談判臨近尾聲，但美國決定對部分中國產品發起侵權調查，市場憂慮將窒礙兩國貿易談判進程，加上英國脫歐陷入僵局，投資氣氛趨審慎，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時41分，英國富時100指數報7436點，跌15點或0.21%；德國DAX指數報11940點，跌22點或0.19%；法國CAC 40指數報5459點，跌12點或0.23%；意大利富時MIB指數報21799點，升27點或0.13%。

道指期貨暫報26295點，跌39點。

中美本周將展開貿易視像電話會議。白宮貿易官員Clete Willems表示，美國對中美兩國代表上周進行的貿易談判內容仍未很滿意，但談判已取得進展。他稱，歐盟領導人過去對待與中國貿易政策有關的問題時，並沒有表現出應有的嚴肅態度，但現時美國和歐盟正在世界貿易組織(WTO)就應對中國的非市場經濟政策上，攜手合作。

此外，美國國際貿易委員會(ITC)決定對中國光伏電池片及其下游產品發起337調查。

英國脫歐方面，英國上議院通過押後脫歐期限的法案，交回下議院再審議，避免本周五「硬脫歐」。首相文翠珊(Theresa May)將於周二前往德法兩國，為再度短期延遲脫歐爭取支持，其後將到布魯塞爾，出席歐盟特別峰會，爭取歐盟領袖同意，再度延長脫歐限期押後至6月底。

另外，英國政府與工黨的談判，經過多日會談仍沒有成果。工黨黨魁郝爾彬(Jeremy Corbyn)表示，政府的脫歐紅線仍未改變，雙方經過多日的商討，保守黨仍未就脫歐協議作出具體改動，他希望繼續磋商會取得進展。

據英國《每日電訊報》報道，文翠珊正考慮讓議員投票決定是否舉行第二次脫歐公投，以打破與工黨的談判僵局。

利比亞內戰形勢可能威脅到原油出口，刺激油價上日觸及5個月的新高後，繼續走升。紐約原油期貨延續上日漲逾2%的強勢，現時每桶報64.53美元，升0.13美元或0.2%；倫敦布蘭特期油報71.12美元，升0.02美元或0.03%。