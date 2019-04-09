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今日 11:33 國際財經

永利母企擬洽購澳洲同業皇冠

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據外電報道，永利澳門(01128)母企永利度假村正在洽購澳洲的皇冠度假集團(Crown Resorts)。

報道引述皇冠度假集團在聲明中表示，在獲得永利主動接洽後，皇冠正在與該美國公司舉行保密磋商。集團稱，正在考慮中的現金加股票收購方案對該公司的估值為每股14.75澳元。

受消息帶動，在澳洲上市的皇冠股價一度升逾22%，報14.37澳元。

皇冠提到，與永利的談判尚處於初期階段，雙方還未就交易的結構、價值或條款達成共識，而磋商並不代表一定會達成交易。

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