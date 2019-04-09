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今日 11:25 國際財經

愛爾蘭央行:脫歐後英基金不能再作推銷

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英國脫歐前景仍未明朗，但愛爾蘭中央銀行已敦促英國投資基金，在英國脫歐後不能在愛爾蘭或歐盟其他國家銷售產品。

愛爾蘭央行警告，在英國脫離歐盟成為所謂第三國之後，英國的投資基金將失去在愛爾蘭和歐盟推銷其基金產品的權利，又強調未經授權的公司在愛爾蘭提供金融服務屬於刑事犯罪，要求他們在周五前提供相關基金中所有愛爾蘭投資者的詳細訊息。

這53家英國投資基金此前已通知愛爾蘭央行，計劃在英國脫歐後，根據歐盟規則向愛爾蘭投資者推銷其基金產品。

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