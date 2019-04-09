國際財經

倫敦證交所(LSE)表示，若英國在本周五(12日)無協議退出歐盟，其泛歐平台Turquoise將會把以歐羅計價的股票交易移至新設立的荷蘭中心，而英國、瑞士和美國的股票仍將保留在倫敦的現有平台。

LSE表示，Turquoise致力於在英國平台上提供全系列股票，若英國周五硬脫歐，Turquoise打算在今年於倫敦平台重新引入歐洲經濟區股票。

LSE的準備工作與歐洲最大泛歐股票交易平台Cboe宣布的類似。

業界正觀望，若英國無協議脫歐，英國市場監管機構是否將對股票可在何處交易設限。