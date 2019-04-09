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白宮貿易官員Clete Willems表示，美國對於中美兩國代表上周所進行的貿易談判內容仍未很滿意，但談判已取得進展。

以國務院副總理劉鶴為首的中國代表，上周與美國財長努欽及貿易代表萊特希澤在美國首都華盛頓進行了一連三天的貿易談判。白宮官員曾指出，雙方本周將舉行視像會議，繼續有關討論。

Willems周一出席美國商會活動期間回應路透記者查詢時指出，兩國代表在一系列議題上取得進展，但在部分議題上，美方仍未感滿意。但他拒絕披露涉及的議題內容，又不願意對貿易進展作出揣測。