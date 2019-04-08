國際財經

北非利比亞局勢持續緊張，油價周一繼續上揚，衝上5個月高位，布蘭特期油每桶升破71美元。美股道指表現疲弱，原因是波音股價下挫抵消中美貿易談判再有進展的利好影響；不過，蘋果股價連升九個交易日，收復200美元關，收市漲1.57%，則支持標指和納指先跌後回升。

美股周一主要受波音股價拖累，成分股包括波音的道指走勢明顯較差，一度挫178點，低位曾下滑至26246點；收市仍跌83點或0.32%，報26341點。標指收市倒升0.10%，報2895點，為連續八個交易日上揚，連升日數創2017年10月以來最長。納指收市漲0.19%，報7953點。此外，通用電氣（GE）股價一度急挫逾8%，因為摩根大通分析員調低GE評級，指其現金流入量偏低，難以承擔沉重負債，GE收市仍下滑逾5%。

歐股普遍偏軟，英股則輕微高收0.07%。亞股個別發展，日股回落0.2%。

美銀美林周一把波音的評級從「買入」下調至「中立」，導致波音股價收市急挫4.44%，報374.52美元。該行分析員預期，737 MAX客機生產受阻的時間將比預期長，交貨滯後時間從之前估計的3至6個月，延長到6至9個月。此外，波音決定把737 MAX生產削減兩成，拖累其零件供應商的股價下滑。

布油見71美元 5個月高

布蘭特期油高見71.19美元，收市升1.1%，每桶報71.10美元；紐約期油曾攀至64.44美元，收市漲2.1%，每桶報64.40美元，兩者齊衝上5個月高位。刺激油價向上的因素包括利比亞內戰局勢緊張、石油出口國組織（OPEC）繼續減產、伊朗和委內瑞拉出口遭到美國制裁。

油價年初至今累漲逾20%，高盛商品主管柯里（Jeff Currie）指出，布蘭特期油應該無法升抵80美元水平，估計最高至75左右，支持位在60美元。

美滙指數跌至近一個月低位，尾段報97.04，跌0.35%。歐羅升0.4%，報1.1263美元；美元兌日圓跌0.2%，報111.48日圓。英鎊報1.3064美元，上揚0.21%。美元弱勢帶動金價向上，紐約期金最高報每盎斯1307.9美元，收市報1301.9美元，升6.3美元或0.5%。

美國經濟數據方面，由於機器、運輸設備和電腦及電子產品訂單減少，美國2月工廠訂單跌0.5%，但跌幅小於分析師估計的0.6%。