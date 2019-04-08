國際財經

中美第9輪貿易談判有進展，投資者等待第一季財報的開始，在通用電氣(GE)及波音股價拖累下，美股早段下滑，道指跌逾百點。

截至本港時間晚上約9時45分，道指報26270點，跌154點或0.59%；標普500指數報2881點，跌11點或0.4%；納指報7895點，跌43點或0.54%。

中美貿易談判接近尾聲，新華社報道，中美在第9輪經貿高級別磋商結束，此次磋商取得新進展，雙方討論技術轉讓、知識產權保護、非關稅措施、服務業、農業、貿易平衡、實施機制等協議文本，取得新進展。

英國脫歐方面，英國文化、媒體和體育大臣衞俊明(Jeremy Wright)表示，政府周一將繼續與反對黨工黨進行協商，試圖為英國脫歐僵局找到解決方案。不過，工黨脫歐事務發言人Keir Starmer表示，工黨與首相文翠珊政府，未能在達成脫歐協議的問題上取得進展。

個股方面，通用電汽遭歐盟罰款5200萬歐羅，股價早段下跌逾6%：波音公布未來數周將737 Max的產量削減約五分一，拖累股價跌逾4%。

Spartan Capital Securities公司首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，投資者正在等待第一季財報，對盈利狀況的焦慮情緒導致美股牛市暫時中斷。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報63.79美元，升0.71美元或1.13%；倫敦布蘭特期油報70.78美元，升0.44美元或0.63%。