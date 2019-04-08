國際財經

市場憧憬中美兩國快將達成貿易協議，惟英國脫歐仍陷僵局，拖累歐洲股市中段持續下滑。

截至本港時間傍晚6時20分，英國富時100指數報7435點，跌11點或0.16%；德國DAX指數報11957點，下滑51點或0.43%；法國CAC 40指數報5472點，跌3點或0.07%；意大利富時MIB指數報21729點，挫28點或0.13%。

道指期貨暫報26333點，跌61點。

中美貿易談判接近尾聲，新華社報道，中美在第9輪經貿高級別磋商結束，此次磋商取得新進展，雙方討論技術轉讓、知識產權保護、非關稅措施、服務業、農業、貿易平衡、實施機制等協議文本，取得新進展。

英國脫歐方面，首相文翠珊周二將在柏林與德國總理默克爾會面。英國文化、媒體和體育大臣衞俊明(Jeremy Wright)表示，政府周一將繼續與反對黨工黨進行協商，試圖為英國脫歐僵局找到解決方案。

另外，歐盟經濟事務專員莫斯科維奇(Pierre Moscovici)指出，確信在本月12日(周五)英國不會無協議脫歐，惟文翠珊需要先說服歐盟領導人延遲脫歐有益。

數據方面，德國2月經季節調整出口按月下滑1.3%，為12個月來最大跌幅，進口亦下滑1.6%，低於預期分別下滑0.5%及0.7%。歐羅區4月Sentix投資者信心指數為負0.3，預期為負2.1。

美國今日稍後將公布2月耐用品訂單終值，預料按月下跌1.6%。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報63.36美元，升0.28美元或0.44%；倫敦布蘭特期油報70.67美元，升0.33美元或0.47%。