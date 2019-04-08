國際財經

美國勞工部上周五(4月5日)公布的美國3月非農新增就業職位數達到19.6萬個，高於預期的17.7萬個，就連上月公布的美國2月非農新增職位數據也被上修至3.3萬個，所以倫敦金在數據公佈後快速下挫逾7美元至日內低點1284.35美元。

但隨後市場開始留意到美國3月非農就業報告其他部分有值得留意的地方，其中最重要的是美國3月時薪按年增速意外回落至3.2%，遜於預期的3.4%，令投資者懷疑美國通脹壓力方面出現問題，美國聯儲局2019年年內降息概率隨之回升至54.7%，倫敦金因而得以在非農數據公布後短短30分鐘內反彈至1290美元附近交投。

除非農就業數據之外，美國總統特朗普(Donald Trump)的再度「炮轟」美國聯儲局貨幣政策亦是令美滙指數升勢夭折的重要原因。緊接美國3月非農數據公布之後，特朗普表示美國聯儲局應該降息並停止量化緊縮，聯儲局在沒通脹壓力的情況下堅持加息會顯著放慢美國經濟增速。剛發布表現一般的美國3月時薪按年增幅數據似乎驗證了特朗普所指的沒通脹壓力之結論，提振倫敦金在上周五深夜守住1290美元支持，並最終反彈至1291.39美元。

更重要的是，中國人民銀行強勁的購金需求正在支持黃金守穩1280美元。根據上周日(4月7日)中國外滙管理局公布的數據，中國已經連續四個月增持黃金，3月末中國黃金儲備達到6062萬安士，環比增加36萬安士。如果中國繼續以同樣的幅度增持黃金，那麼到2019年年末中國的黃金增持量將僅次於俄羅斯。所以今日(4月8日)金市開市後，倫敦金便一路走高至時段高點1297.89美元。

雖然倫敦金在上周四(4月4日)與上周五都曾兩度跌穿1290美元，進而下探1280美元支持，但淡友兩次均無功而返，反而兩次均被好倉反擊至1290美元上方，並在日圖分別形成了兩根「錘子線」（在日本蠟燭圖技術分析理論中，錘子線意味著價格下方存在強勁支撐，極有可能誘發反彈行情），且目前金價尚未跌穿20周移動平均線，表明後市倫敦金仍有機會輾轉上升，或可進一步上試1300美元關口甚至挑戰1320美元一線阻力。本周投資者可留意周四(4月4日)公布的美國3月生產物價指數(PPI)按年增幅數據以及周四(4月11日)02:00公布的美國聯儲局3月貨幣政策會議紀要，若聯儲局3月貨幣政策會議紀要維持鴿派傾向，而且美國經濟數據表現疲弱，倫敦金或將依託1280美元附近支持開啟反彈。

策略方面，短期內待倫敦金回落至1280-1284美元買入，上望1300美元，跌穿1275美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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