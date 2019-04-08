國際財經

日本央行調低9個地區中3個地區的經濟評估，是6年來下調地區數量最多的一次，意味海外需求放緩打壓出口及產出的範圍正在擴大。

日本央行行長黑田東彥稍早前表示，經濟料將持續溫和復甦，強勁的內需可部分抵消出口疲軟。不過，該行警告，全球經濟增長轉弱，以及中美貿易緊張持續不斷，打擊日本一些仰賴出口的地區。

有央行官員表示，該行不得不調低對某些地區的出口和產出評估，因為關於全球經濟放緩影響的抱怨較3個月前多。

此外，日本央行提高了對一個地區的經濟評估，維持對5個地區的評估不變。