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今日 15:48 國際財經

英脫歐膠着 歐股早段偏軟

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英國脫歐膠着，加上投資者在首季企業財報公布前未敢貿然行動，但市場憧憬中美兩國快將達成貿易協議，抑制大市跌勢，歐洲股市早段偏軟。

截至本港時間下午3時48分，英國富時100指數報7430點，跌16點或0.22%；德國DAX指數報11970點，跌39點或0.33%；法國CAC 40指數報5467點，跌8點或0.16%；意大利富時MIB指數報21756點，跌2點或0.01%。

道指期貨暫報26347點，跌47點。

中美貿易談判接近尾聲。新華社早前報道，中美在第9輪經貿高級別磋商結束，此次磋商取得新進展。雙方討論了技術轉讓、知識產權保護、非關稅措施、服務業、農業、貿易平衡、實施機制等協議文本，取得新進展。中共中央政法委微信公眾號「長安劍」亦指，討論的是協議文本，並且取得新進展，這意味這場史詩級的談判已經接近尾聲，離最終定稿很近。

美國白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)則表示，中美兩國官員本周將繼續就貿易協議對話，但是會以視像電話會議方式進行。

英國脫歐於本周五再次面臨限期，首相文翠珊上周三起與工黨黨魁郝爾彬舉行跨黨協商，惟連日談判膠着，最終未有任何結果，部分保守黨議員批評文翠珊尋求工黨支持的做法。據報，她可能會建議修訂脫歐方案，讓國會議員對英歐達成的脫歐協議有最終決定權。

美國原油產出增長將放慢步伐，加上市場繼續受到石油出口國組織減產的鼓舞，油價延續上日漲逾1%的強勢。紐約原油期貨現時每桶報63.36美元，升0.28美元或0.44%；倫敦布蘭特期油報70.66美元，升0.32美元或0.45%。

美國今日稍後將公布2月耐用品訂單終值，預料按月下跌1.6%。

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