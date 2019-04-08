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今日 11:51 國際財經

日產CEO:考慮向戈恩提出索賠

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日本汽車製造商日產社長兼行政總裁西川廣人周一在臨時股東大會上，就前會長戈恩(Carlos Ghosn)一案道歉，並稱該公司正考慮向戈恩涉嫌的財務不當行為向其提出索賠。

在大會開始時，西川廣人和日產其他高層就戈恩一案，向股東鞠躬致歉。西川廣人說：「為各位增添了擔憂和麻煩，非常對不起。這不是一夜之間就能解決的問題。我們需要完成(改善治理)的任務，為公司下一步做好準備，然後傳遞領導接力棒。」

東京地方檢察廳特搜部日前再度逮捕戈恩，是當局第四次逮捕戈恩。

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