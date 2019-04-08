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今日 08:59 國際財經

美國股市焦點:藍籌銀行首季業績料倒退

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美國股市本周首要焦點，勢必是大藍籌銀行的業績。但分析員預期，基於聯儲局加息態度審慎與利率低企，美國藍籌首季的業績可能錄得2016年以來，首度錄得按年倒退。

4月12日(周五)，摩根大通與富國銀行公布首季業績，為藍籌業績揭開序幕。花旗與高盛將於跟着的周一公布財報，然後是美銀與摩根士丹利在周二公布。

根據Refinitiv統計顯示，有見及聯儲局不急於加息與美國10年期國庫券孳息率下滑，分析員預期標準普爾500指數銀行成分股首季盈利，將錄得2.3%按年升幅，遠低於半年前的8.2%水平。

Horizon Investment Services行政總裁Chuck Carlson表示，聯儲局對加息看法審慎，對銀行的邊際淨利率是壞消息，分析員可能將進一步下調銀行股的盈利預測。

基於預測下調，分析員對標普500指數首季盈利表現，由去年同期的8.1%增幅，轉變預期下滑2.2%。如果真的此如，將是2016年底以來，標指成分股首次錄得按年下滑。

除了債息下滑外，美國政府1月局部停擺，以及銀行業交易收入下滑等因素，對銀行股也帶來不利打擊。KBW分析員Brian Kleinhanzl估計，銀行業證券、定息、外滙與商品(FICC)交易收入今年首季將下滑15%。

不過，分析員也不是一面倒地看淡。Oppenheimer分析員Chris Kotowski認為，聯儲局加息態度審慎對銀行業績產生的效應不會太強烈，銀行業基本因素穩定，而且金融巨擘以往也有較預期佳表現的情況發生。

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