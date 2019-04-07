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今日 04:53 國際財經

摩通擬增聘1000個財富顧問

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摩根大通計劃增加全球財務顧問人手1000名，顯示該銀行重視財富管理業務的態度。

《巴隆氏週刊》報道，摩通在2018年報內指出，有意把今年底前把財富管理業務的顧問人數增至6500人。摩通發言人回應稱，數量較2016年底的5500人增加1000人。

摩通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)在年報內指出，集團期望擴大美國財富管理業務領域至各層面，由擁有50萬至300萬美元資產的家庭，以及擁1000萬美元以上資產的家庭，也是其服務對象。

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