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春華資本集團創始人、高盛前大中華區主席胡祖六接受內地傳媒採訪時表示，2019年仍然是充滿極大不確定性的一年，但仍看好中國和美國前景。

胡祖六接受內地媒體《第一財經》訪問時表示，今年仍然是充滿極大不確定性的一年，美國聯儲局的貨幣政策暫緩加息還能暫緩多久、歐羅區特別是南歐的經濟仍疲弱、英國脫歐、地緣政治等不確定性。同時，中國經濟面臨下行壓力，也需要重新提升市場的信心。



不過，胡祖六直言，看好美國市場，同時也看好中國及以中國為首的新興市場。他指出，美國經濟仍非常強勁，充分就業、特朗普減稅、聯儲局暫緩加息等，都是利好因素。中國方面，他指出除了經濟增長前景和盈利預期，還要看估值。除了中國以外的新興市場估值相對較美國便宜，中國股市經過這一輪上漲以後，估值已有所上揚。

另外，胡祖六亦提到，中國40年改革開放的進程中，金融開放相對滯後，現在出於國內深化改革的需要，同時面臨國際環境的壓力，中國應把握時機，加快金融改革的步伐。

他續稱，金融開放會給境內金融機構帶來一定程度的競爭壓力，甚至風險，但認為中國金融機構經過多年的改革重組，整體競爭力和抗風險能力都有所提高，金融開放對於金融體系演變發展，提升金融專業服務水平和金融市場效率，都利大於弊。