國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)確認對阿根廷的第三次經濟進度評估報告，認為其經濟政策正產生正面效益，並將向阿根廷發放新一筆108億美元貸款。

IMF在聲明指出，執行委員會已批准由職員提交的第三次阿根廷經濟進度評估報告。阿根廷去年與IMF簽訂總額563億美元貸款協議，以便解決經濟困難。

IMF總幹事拉加德周五指出，有關協議已產生效益，當地經濟已重新起步，只是通脹仍難以受控。

根據評估報告，阿根廷經濟今年將出現1.2%收縮，但較IMF原先估計收縮的1.7%為佳，另今年通脹預期為30.5%。