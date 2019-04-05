國際財經

美國勞工部一個月前公布的2月非農業就業報告疲弱，嚇怕投資者，周五出爐的3月新增職位數據已回復正常，重返六位數字，新增19.6萬個職位，較預期為佳，反映2月份的弱勢只屬暫時性，紓緩了美國衰退的憂慮，同時繼續呈現「經濟強、通脹弱」的形勢，加上中國國務院副總理劉鶴在美國進行貿易談判取得進展，都帶動美股造好，其中標指逼近2900點。

儘管職位數據表現不俗，但美國總統特朗普繼續抨擊聯儲局拖後腿，他在白宮被記者問到最新就業數據時，要求聯儲局減息及立即停止縮表，並重推量化寬鬆措施（QE）。

上月失業率維持3.8%

勞工部周五亦把2月新增職位數字由3月公布的2萬個，向上修訂至3.3萬個。上月失業率一如預期，維持在3.8%不變。3月天氣溫和，帶動服務業大增17萬個職位，建築業也一反前兩個月減少崗位的趨勢，增添1.6萬個職位。

不過，平均時薪按月增長由2月的0.4%放緩至0.1%，按年計增長率也從3.4%降至3月的3.2%，加上勞工參與率由63.2%跌至63%，反映就業市場情況，未令通脹面對升溫壓力。

有分析員說，最新職位報告顯示美國處於「金髮女孩經濟」（Goldilocks Economy），一方面經濟持續增長，未見巨大的衰退風險，同時通脹溫和，聯儲局應該樂見這局面，更有信心暫停加息。

美股造好，道指曾漲102點，高位觸及26487點，儘管中段一度倒跌13點，低位滑落至26370點，並跑輸另外兩大指數，因為成分股、化工企業陶氏杜邦遭摩通降至「沽出」評級，股價瀉4%以上，不過，道指收市仍回升40點或0.15%，報26424點。標普500指數升0.46%，連升第七個交易日，為一年半以來最長升浪，收市報2892點，創6個月新高。納指同樣漲至6個月高位，上揚0.59%，收報7938點。歐洲股市方面，主要跟隨美股企穩，其中英股升0.61%表現較佳，德股與法股分別上漲0.18%和0.23%；亞洲股市受惠中美貿易對話有好消息，普遍上升，日股高收0.38%。至於港股ADR亦造好，報30187點，較港周四收市高251點。

波音據報考慮削減737 Max型號飛機產量，股價低收約1%，跌幅之大僅次於陶氏杜邦；油股雪佛龍上揚1.30%，為表現最強的道指成分股；蘋果反彈0.67%，亞馬遜漲1.01%。費城半導體指數上升0.8%，為連續三天創新高，輝達和恩智浦都高收超過1%，不過，英特爾回落0.57%。

本周累計，道指回升1.92%，標指上漲2.06%，納指抽高2.71%。

金磚之父警告牛市快告終

雖然就業數據回勇，但特朗普在數據公布後再度批評聯儲局，表示儘管經濟不俗，但聯儲局去年加息4次，確實拖慢了經濟。他重申聯儲局應該開始減息，甚至重啟QE。

高盛資產管理前主席奧尼爾（Jim O'Neill）周四向CNBC指出，有跡象顯示美股10年牛市快將結束，過去6個月股市出現動盪時，情況跟之前10年的波動不同，而且美股目前絕不便宜，對壞消息很敏感。這名「金磚之父」又提到，他30年來首度擔心中國經濟，認為部分環節值得關注，而且中國已高度融入環球經濟，一旦出現問題，全球也受到拖累。

脫歐限期現分歧 英鎊弱

美元反覆靠穩，美滙指數尾段升0.1%，報97.39。美元兌日圓漲0.03%，報111.71日圓，兌歐羅上揚0.04%，至1.1219美元。由於英國與歐盟就脫歐限期延長多久出現分歧，拖累英鎊下跌0.33%，至1.3032美元。

就業數據公布後，紐約6月期金曾跌至每盎斯1288.3美元盤中低位，收市回穩報1295.6美元，漲1.3美元或0.1%；本周累計仍跌0.2%。

倫敦布蘭特期油周四升穿70大關，是去年11月以來首次，高見每桶70.03美元，儘管很快就回落，但周五進一步突破高位，因為利比亞內戰升級，投資者擔心會干擾這個產油大國的石油供應。布蘭特期油每桶收報70.34美元，升1.4%；紐約期油收報63.08美元，抽高1.6%。