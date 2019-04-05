訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 02:12 國際財經

美國經濟數據佳 金價止兩連跌

放大圖片

美國3月非農業職位增幅超過預期，美國股市造好，美滙微揚，外圍金價也輕微上升，終止連跌2天走勢。

紐約6月期金反彈1.3美元或0.1%，收市報每盎斯1295.60美元，本周累計跌0.2%。

較早時，美國公布3月非農業職位增加19.6萬個，增幅較預期大。市場人士相信，數據顯示美國經濟首季暫時放緩，但未至於衰退，有利於聯儲局堅持有耐性、靜待更多數據再作加息決定的取態。

消息公布後，美國股市上揚，10年期國庫券孳息率回落至2.5%。ICE美滙指數升0.1%，至97.42。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。