國際財經

美國3月非農業職位增幅超過預期，美國股市造好，美滙微揚，外圍金價也輕微上升，終止連跌2天走勢。

紐約6月期金反彈1.3美元或0.1%，收市報每盎斯1295.60美元，本周累計跌0.2%。

較早時，美國公布3月非農業職位增加19.6萬個，增幅較預期大。市場人士相信，數據顯示美國經濟首季暫時放緩，但未至於衰退，有利於聯儲局堅持有耐性、靜待更多數據再作加息決定的取態。

消息公布後，美國股市上揚，10年期國庫券孳息率回落至2.5%。ICE美滙指數升0.1%，至97.42。