國際財經

美國非農就業數據勝預期，加上市場對中美貿易談判前景樂觀，美股三大指數早段續升，道指曾攀高超過100點，惟由於波音據報或放緩旗下737 Max型號飛機生產進度，股價回落逾1%，拖累道指中段曾輕微轉跌，標指和納指則維持造好。

截至本港時間凌晨約零時49分，道指報26393點，升8點或0.03%，稍早時曾轉跌13點，盤中低位暫觸及26370點，開市初段曾高見26487點，升幅為102點；標普500指數報2888點，升8點或0.31%；納指報7930點，升39點或0.49%。

路透報道，如果737 MAX停飛時間持續數個月，波音考慮放緩相關型號飛機的生產計劃。波音股價現時回落0.85%，稍早時曾下滑1.24%。跌幅最大的道指成分股是陶氏杜邦，最新下瀉4.82%。另外，英特爾下挫0.98%。油股雪佛龍則上揚1.08%。

美國勞工部公布，3月非農業新增職位19.6萬個，高於市場預期17.7萬個；失業率為3.8%，符合預期。

外電引述美國總統特朗普表示，如果聯儲局減息，美國經濟增長將「火箭式」上升。白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）稱，美國經濟可能需要減息，因當地沒有通脹問題，聯儲局沒有必要加息，並可以將目標利率降低一些。

中美第九輪高級別經貿磋商在華盛頓舉行，美國總統特朗普會見國務院副總理劉鶴。劉鶴指出，雙方經貿團隊在經貿協議文本等重要問題上達成新的共識。特朗普亦透露，與中國已接近達成貿易協議，雙方可能在四周內達成協議，加大市場對中美貿易摩擦近尾聲的憧憬；不過，特朗普最新表示，不會就兩國能否達成協議作預測。

歐洲股市收市上升，英國富時100指數報7446點，升44點或0.61%；德國DAX指數報12009點，升21點或0.18%；法國CAC 40指數報5476點，升12點或0.23%；意大利富時MIB指數報21758點，漲53點或0.24%。

美元呈強，ICE美滙指數報97.42，上升0.13%。美元兌英鎊急升0.44%，1英鎊退守至1.3018美元；美元兌歐羅微漲0.04%，1歐羅報1.1219美元；美元兌日圓向好，報111.72日圓。

油價造好，紐約原油期貨現時每桶報62.62美元，升0.52美元或0.84%；倫敦布蘭特期油報69.87美元，升0.47美元或0.68%，稍早時一度再度突破70美元關。