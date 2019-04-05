國際財經

投資者觀望今晚美國公布的非農業新增職位，歐洲股市中段窄幅上落。

截至本港時間下午5時50分，英國富時100指數報7405點，升3點或0.04%；德國DAX指數報11970點，倒跌17點或0.15%；法國CAC 40指數報5467點，升4點或0.05%；意大利富時MIB指數報21763點，漲58點或0.27%。

道指期貨暫報26414點，升26點。

英國脫歐方面，英國首相文翠珊正式去信歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)，申請再度延長脫歐期限至6月30日。文翠珊在信中要求延長脫歐期限至6月30日，但如脫歐協議在此前獲通過，英國政府建議提早中止延長期。政府希望在5月23日歐洲議會選舉前通過協議並正式脫歐，但會繼續為舉行選舉做準備。

中美第九輪高級別經貿磋商在華盛頓舉行，美國總統特朗普會見國務院副總理劉鶴。劉鶴指出，雙方經貿團隊在經貿協議文本等重要問題上達成新的共識。特朗普亦透露，與中國已接近達成貿易協議，雙方可能在四周內達成協議，加大市場對中美貿易摩擦近尾聲的憧憬。

油價於歐洲股市中段微跌，紐約期油報每桶62.06美元，微跌0.04美元或0.06%；布蘭特期油則跌0.21美元或0.3%，報每桶69.19美元。

數據方面，德國2月工業產出按月上升0.7%，按年則下跌0.4%，但表現仍好過預期。市場目前觀望香港時間周五晚上8時30分，美國公布的3月非農就業數據，市場預期新增17.7萬個職位。加拿大亦會於相同時間公布失業率等數據。