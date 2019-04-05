國際財經

有「金磚之父」之稱的前高盛資產管理公司主席奧尼爾(Jim O'Neill)表示，美股10年牛市快將完結。

奧尼爾接受CNBC訪問時表示，美國每周新申領失業救濟人數跌至49年低，意味聯儲局有機會快速轉變目前的「鴿派」立場，如果聯儲局今年底再轉軚「放鷹」，對此不感到驚訝，持續10年的股市牛市可能會完結。

他又稱，過去6個月的市場波動程度，亦顯然與過去10年不同。

目前中美進行第九輪高級別經貿磋商，奧尼爾指出，世界經濟正面的消息，85%已在股市反映，若股市要大升，該協議必須是重大協議。