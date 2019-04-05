國際財經

據路透報道，東京地方法院周五表示，已批准檢控方提出的請求，把日產汽車前會長戈恩(Carlos Ghosn)的拘留期再延長10天，至4月14日。戈恩的辯護律師弘中惇一郎表明，辯護團隊會就延長拘留期上訴。

現年65歲的戈恩自最初被逮捕以來已被拘留了108天，並在3月6日獲得保釋，但獲釋不足一個月，東京地方檢察廳昨日第四度逮捕戈恩。戈恩原本在Twitter上一度預告會在4月11日召開記者會，交待近期事件的真相。

有分析指出，由於當局已第四度逮捕戈恩，所以法院延長拘留期的決定符合預期。