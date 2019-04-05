國際財經

三星電子周五公布首季初步業績，今年第一季度營業利潤大降近60%，至約6.2萬億韓圜(約435.4億港元)，較市場預期差，亦是自2014年第三季以來的最大跌幅，主要受內存晶片價格下跌和智能手機銷售放緩的影響。

三星上個月罕見地發布預警，指其業績將較預期差，反映出亞馬遜及蘋果公司等手機製造商的訂單減少帶來的影響。在競爭日益激烈的情況下，旗下智能手機業務陷入更加複雜的困境。

有分析表示，在需求有可能在今年下半年再次回升之前，三星正在經歷最艱難的時期。