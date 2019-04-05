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今日 09:33 中國財經 國際財經

劉鶴:經貿協定文本等重要問題達新共識

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中美第九輪高級別經貿磋商在華盛頓舉行，美國總統特朗普會見國務院副總理劉鶴。劉鶴表示，雙方經貿團隊在經貿協議文本等重要問題上達成新的共識。

特朗普在白宮橢圓形辦公室會見劉鶴。新華社報道，劉鶴首先轉達國家主席習近平對特朗普的問候及致特朗普的口訊。習近平在口訊中指出，過去一個多月來，雙方經貿團隊通過各種形式進行密集磋商，在兩國經貿協定文本關鍵問題上取得新的實質性進展。希望雙方經貿團隊繼續本着相互尊重、平等互利的精神，解決好雙方關切的問題，及早完成中美經貿協定文本談判。

劉鶴表示，兩天來，雙方經貿團隊進行了富有成效的磋商，特別是在經貿協定文本等重要問題上達成了新的共識。雙方將在兩國元首共識的指引下，繼續努力工作、抓緊磋商，在雙方關切問題上取得更多進展，不辜負兩國元首和人民賦予的重大責任，儘早完成兩國經貿協議談判，推動兩國經貿關係健康穩定向前發展。

特朗普稱，目前美中關係發展良好、強勁有力，處於歷史高水平。很高興看到，雙方經貿磋商已經取得巨大進展，希望雙方經貿團隊再接再厲，抓緊解決剩餘問題，爭取早日達成一個全面、歷史性的協議，這不僅有利於美中兩國，也有利於全世界。

特朗普表示，期待在雙方達成協議後，同習近平舉行會晤，共同見證這一偉大時刻。

美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財政部長努欽(Steven Mnuchin)、農業部長珀杜(Sonny Perdue)、商務部長羅斯(Wilbur Ross)、白宮高級顧問庫什納(Jared Kushner)等美方官員參加了會見。

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