國際財經

市場靜候中美貿易談判消息，美國總統特朗普周四收市後會與率領中國談判代表團的國務院副總理劉鶴見面，他早上在Twitter發文，指談判進展良好，帶動道指造好，尾段一度攀升180點，高位觸及26398點；收市仍漲166點或0.64%，報26384點；波音稱，數周內可修復737 Max型號飛機的軟件系統，股價抽高2.89%；陶氏杜邦升幅達4.98%，為升幅最大的成分股。

美股另外兩大指數表現較失色，標普500指數只反覆回升0.21%，收報2879點，但已是連漲第六個交易日，連漲日數為超過一年以來最長；其中，原材料股板塊領漲，高收1.01%，軟件股板塊則跌0.93%；納指反覆下挫0.05%，收報7891點，Facebook反彈1.43%；亞馬遜創辦人貝索斯離婚一事塵埃落定，他仍保住公司控制權，亞馬遜股價僅跌0.1%。

特朗普周四再在Twitter發文，批評聯儲局採取不必要及破懷性行動，惟經濟仍然穩健，美中及美墨加的貿易協定進展良好，指美國前景樂觀。另外，美國上周首次申領失業救濟人數意外地減至20.2萬，為1969年12月以來最少，市場原預期增加至21.5萬。前一周續領失業救濟人數錄171.7萬，亦較市場預期為低。

摩根大通行政總裁戴蒙周四發表致股東的信件，警告投資者要準備好迎接更多如去年底出現的波動市況。

摩通戴蒙警告前景悲觀

他一改過去數年的樂觀看法，點出聯儲局利率政策的不確定性、德國經濟放緩、英國脫歐及中美貿易摩擦等，令前景悲觀，又指銀行受更嚴密的監管，導致投資者須面對資金流動性受限的「新常態」。他警告，地緣政治局勢升溫，美國全球領導地位似有動搖。

歐股個別發展，英股及法股分別跌0.22%及0.09%，德股升0.28%。亞洲股市表現參差，日股收市升0.05%。

美元回穩，美滙指數升0.2%，報97.3。美元兌日圓漲0.11%，報111.61。歐羅受德國工廠訂單下跌所拖累，跌0.1%，報1.1223美元。英國脫歐前景仍未明朗，鎊跌0.6%，至1.3081美元。金價偏軟，紐約期金曾低見1284.9美元，收市報每盎斯1294.3美元，回吐1美元。

油價繼續高位徘徊。布蘭特期油去年11月以來首次衝破70美元關，曾高見70.03，收市每桶報69.4美元，升0.1%。紐約期油收報62.1美元，跌0.6%。