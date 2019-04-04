國際財經

路透引述消息人士稱，歐洲央行要求德銀在與德國商業銀行合併前，必須先行發行股票加強股本水平，以應對合併後可能發生的突發變化。

歐央行官員仍未決定德銀需要增加的股本水平。不過，此舉預期將讓兩大德國銀行的合併情況變得更複雜。

歐央行、德銀與德商銀拒評上述消息。

德國財長Olaf Scholz為首的官員一直希望兩間德國大銀行合併，成為國家級銀行及解決兩間銀行盈利能力不足的困擾。

此前，有報道指德銀與德商銀合併前，需要籌組100億歐羅新股本。