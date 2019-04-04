國際財經

路透引述消息人士稱，阿拉伯聯合酋長國（簡稱阿聯酋）大型石油企業阿布扎比國營石油公司（Abu Dhabi National Oil Company，ADNOC），考慮將旗下分銷業務安排在海外作第二上市。

2017年10月，ADNOC旗下經營加油站與便利店業務的企業在阿布扎比股票交易所上市，合共出售10%股權。

消息人士指出，ADNOC有意將分銷業務安排在海外作第二上市，並出售另外10%股權，選擇上市的地點包括紐約與倫敦。不過，有關討論至今未有定案。

ADNOC拒評上述消息。