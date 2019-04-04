國際財經

市場觀望中美貿易談判進展與經濟數據表現，其中上周首次申請失業救濟人數創近50年新低，利好投資氣氛，美股早段靠穩。

截至本港時間晚上約9時46分，道指報26328點，升110點或0.42%；標普500指數報2879點，升6點或0.23%；納指報7913點，升18點或0.23%。

中美貿易代表正在華盛頓舉行新一輪高規格的貿易談判。消息指出，中美正在起草的協議，要求北京在2025年前，兌現購買美國商品及向美國公司開放市場。

美國總統特朗普本港時間凌晨會與國務院副總理劉鶴見面，市場估計中美亦很快公布特朗普與中國國家主席習近平會面的時間，屆時雙方將會簽署貿易協議。

商務部發言人高峰稍早表示，劉鶴與美國貿易代表萊特希澤及財長努欽，上周在北京磋商期間，討論貿易協議有關文本，取得新進展，為今輪磋商創造良好條件。

英國脫歐方面，英國下議院通過決議案，強制首相文翠珊押後脫歐生效日期，以免在無協議下脫離歐盟。至於文翠珊與在野工黨黨魁郝爾彬周三會面商討脫歐問題，有報道稱，兩人尋求化解脫歐僵局的努力很可能已經失敗。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數20.2萬人，按周減少1萬人，預期增至21.6萬人，創1969年12月以來最低水平，反映美國就業市場仍然強勁。不過，本周最重要的經濟數據是周五(5日)公布的3月非農就業數據，上月美國公布的2月非農就業人數僅增加2萬，市場平均預期3月非農就業人數將增加17.9萬。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報62.35美元，跌0.11美元或0.18%；倫敦布蘭特期油報69.38美元，升0.07美元或0.1%。