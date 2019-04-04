國際財經

上周五(3月29日)據英國國家統計局公布的數據顯示，英國第四季度國內生產總值(GDP)終值按年增長1.4%，優於市場預期增長1.3%，在英國脫歐前景不明朗的情況下，市場通常認為英國經濟應受到嚴重拖累，然而實際數據卻表現異常亮眼，超出了市場預期。不過，儘管GDP表現不俗，亦未能帶動英鎊/美元成功逆襲，因3月29日當日是原定的英國兩年前所啟動《里斯本條約》第50條後的法定「脫歐日」。然而，英國議會下院就「脫歐」協議關鍵部分投票，最終以344票對286票第三次否決了英國首相文翠珊(Theresa May)提出的脫歐協議，這意味着必須推遲至4月12日之前提出脫歐新方案或無協議脫歐，拖累英鎊/美元下挫至1.2973。

此外，據4月1日英國媒體報道稱英國議會舉行第二輪「指示性投票」，提案包括留在歐盟的關稅同盟與單一市場、舉行第2次公投或撤回里斯本條約第50條停止脫歐、4/12無協議脫歐等，可惜最終所有提案亦未能獲得英國議會通過，令英國脫歐危機進一步加劇，從而對英鎊走勢造成打壓。不過令人意外的是，英鎊/美元竟於企穩1.2973後重返1.3000關口上方並進一步拉升，這受惠於美國公布了向來有「恐怖數據」之稱的美國2月核心零售銷售月率意外下降0.4%，遠遜於前值增長0.9%，令美滙指數走弱，推升英鎊。加之周二(4月2日)文翠珊在唐寧街(Downing Street)發表講話稱，將向歐盟提出進一步推遲脫歐的申請，希望與反對黨工黨黨魁郝爾彬(Jeremy Corbyn)對話，共同尋求脫歐方案，以爭取時間打破僵局，確保英國有序脫歐，此舉增強了市場對有序脫歐的信心，推動英鎊/美元重返1.3100之上。

周三(4月3日)英國下議院以313票贊成、312票反對的1票之差通過了一項法案，將阻止英國「無協議脫歐」，並已經提交議會上院，令無協議脫歐風險下降，為英鎊反彈提供支持。與此同時，美國公布的「小非農」3月ADP就業人數僅增加12.9萬，遠低於預期增加17.5萬以及前值增加18.3萬，鑒於市場普遍認為ADP數據是非農的前瞻指標，而該數據表現不佳，將影響市場對本周即將公布的美國3月非農就業數據預期，拖累美滙指數一度跌穿97，推動英鎊/美元拉升至1.3192。

技術分析方面，儘管英鎊/美元一度跌穿1.3000關口，滙價當前已回升至1.3100上方，仍在日線圖的上升通道內大幅波動，表明英鎊/美元中期升勢尚未結束，若英國工黨和保守黨聯合提出的阻止「無協議脫歐」的法案在英國上議院被獲得通過，或周五(4月5日)美國公布3月非農就業數據表現不佳，令美滙指數或將大幅下挫，英鎊/美元則有機會重返1.3300水位之上。

交易策略方面，我們根據3月28日策略於1.3070買入英鎊(上望1.3190，跌穿1.3030止損)，已於1.3030止損平倉，虧損40點。短期內待英鎊/美元突破1.3200後買入英鎊，上望1.3350，跌穿1.3160止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd