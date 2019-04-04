國際財經

英國脫歐前景未明朗，加上意大利調低今年GDP增速預期，導致全球經濟衰退憂慮重燃，抵消中美貿易談判的利好消息，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時31分，英國富時100指數報7382點，跌35點或0.48%；德國DAX指數報11965點，升11點或0.09%；法國CAC 40指數報5457點，跌11點或0.22%；意大利富時MIB指數報21673點，跌82點或0.38%。

道指期貨暫報26234點，跌6點。

中美貿易代表正在華盛頓舉行新一輪高規格的貿易談判，據悉雙方將進行為期3日的談判，不排除談判期延長的可能性。商務部發言人高峰表示，國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤及財長努欽，上周在北京磋商期間，討論貿易協議有關文本，取得新進展，為今輪磋商創造良好條件。

英國脫歐方面，英國下議院通過決議案，強制首相文翠珊押後脫歐生效日期，以免在無協議下脫離歐盟。至於文翠珊與在野工黨黨魁郝爾彬周三會面商討脫歐問題，有報道稱，兩人尋求化解脫歐僵局的努力很可能已經失敗。

數據方面，意大利官方將今年GDP增速預期從1%下調至0.1%。德國2月工業訂單按月出乎意料減少4.2%，市場原先估計上升0.3%。美國稍後將公布上周首次申請失業救濟人數，市場預料增加4000人至21.5萬人。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報62.48美元，升0.02美元或0.03%；倫敦布蘭特期油報69.32美元，升0.01美元或0.01%。