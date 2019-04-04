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今日 15:48 國際財經

英脫歐亂象持續 歐股早段下滑

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英國脫歐亂象持續，加上德國工業訂單表現遠遜預期，重燃環球經濟放緩的憂慮，抵消中美貿易談判料有突破的利好消息，投資氣氛審慎，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時47分，英國富時100指數報7374點，跌43點或0.59%；德國DAX指數報11934點，跌19點或0.17%；法國CAC 40指數報5454點，跌14點或0.26%；意大利富時MIB指數報21707點，跌48點或0.22%。

道指期貨暫報26257點，升17點。

中美貿易代表正在美國首都華盛頓舉行新一輪高規格的貿易談判。據悉，雙方將進行為期3日的談判，不排除談判期延長的可能性。美國總統特朗普計劃周四會晤中國國務院副總理劉鶴。有報道指，如果談判進展順利，雙方最快同日公布特朗普與國家主席習近平會面的時間，以正式簽訂最後協議。

外電引述消息人士稱，美國在與中國談判中的貿易協議內，將訂明中國最遲於2025年前實踐承諾，包括購買更多美國商品，與及美國企業可以全資擁有中國企業等條款。

美國白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)稍早表示，中國在貿易談判中首次承認存在竊取知識產權、強制技術轉讓和網絡黑客等問題。英國《金融時報》引述消息稱，中美高層官員已解決大部分貿易協議的問題，但仍在討論如何確保貿易協議得到執行和落實。

另外，英國脫歐前景未明，英國下議院通過決議案，強制首相文翠珊押後脫歐生效日期，以免英國在無協議下脫離歐盟。至於文翠珊與在野工黨黨魁郝爾彬周三會面，商討脫歐問題。郝爾彬會後表示，雙方的討論「非常良好」，但有報道稱，兩人尋求化解脫歐僵局的努力很可能已經失敗。

歐盟委員會主席容克則再度重申，除非英國國會最遲於下周五(12日)批准脫歐協議，否則英國脫歐不會得到任何短期的推遲。

數據方面，德國2月工業訂單按月出乎意料減少4.2%，市場原先估計上升0.3%。

美國上周原油庫存意外增加，拖累油價走軟。紐約原油期貨現時每桶報62.26美元，跌0.2美元或0.32%；倫敦布蘭特期油報69.05美元，跌0.26美元或0.38%。

美國稍後將公司上周首次申請失業救濟人數，市場預料增加4000人至21.5萬人。

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