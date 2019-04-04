國際財經

德國化工巨擘拜耳(Bayer)自2018年初起遭受黑客網絡攻擊，但稱沒發現資料外洩。

據德國媒體報道，一群名為「Winnti」的駭客於去年初至今年3月底，一直透過惡意軟件入侵並監控拜耳的網路，指拜耳「2018年初就發現被Winnti感染的跡象，曾就此事進行重要分析」。

拜耳亦證實曾面臨黑客入侵，但尚未發現有資料外洩。由於該公司正進行調查，目前無法進一步對此事發表評論。

「Winnti」的惡意軟件今年還在德國其他3家公司被偵測到，鋼鐵廠蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)也曾中招。