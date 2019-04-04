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美國麻省理工學院(MIT)宣布，已減少與中國華為和中興通訊(00763)的合作。

MIT主管研究工作的副校長Maria Zuber在聲明中指出，目前學院不再接受與華為和中興或其子公司進行新的合作，現有的合作項目也不會再延長，因這兩家公司被指違反有關對伊朗的制裁規定，而受到美國聯邦政府調查。

美國司法部1月底宣布刑事起訴華為及孟晚舟多項罪名，包括進行電訊及銀行欺詐，違反華府制裁伊朗禁令，以及防礙司法公正。華為上月在紐約聯邦法院否認13項控罪。聯邦法院已安排於周四為本案再訊。