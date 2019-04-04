國際財經

前沃爾瑪(Walmart)美國業務行政總裁西蒙(Bill Simon)認為，電商巨頭亞馬遜旗下全食超市(Whole Foods Market)的減價攻勢，並不能推動其銷售。

全食超市早前宣布周三起大規模減價，平均減幅達兩成。西蒙接受CNBC訪問時指出，這可能預示着亞馬遜的銷售策略沒有像他們預期般發揮作用。

雖然全食超市某些商品有兩成的價格折扣，但售價仍然比其他美國雜貨零售商的更高。摩根士丹利一項分析顯示，在全食超市購買一籃子198美元的商品，在傳統雜貨店只需要172美元， 而在Kroger超市更只需157美元。

西蒙稱，雜貨是一個難以進入的市場，尤其是農產品市場。收購雜貨連鎖可能是亞馬遜迄今為止所做過最難的事情。如果想擴大其實體店面規模，購買Walgreens或Target等全國性零售商本來會更容易。

他推測，消費者不太可能在這次減價中湧入全食超市的480家店，因為尋求低價格的客戶通常住在價格較低的零售商店附近。而全食超市最初有針對性的目標消費群眾和實體店，因此目前的客戶不太可能注意到價格的巨大變化。

《華爾街日報》早前引述內部文件報道，全食超市今次減價涉及超過500種貨品，包括大量蔬菜、水果和肉類產品。這是前年亞馬遜收購全食超市以來，最大規模減價行動之一，主要是想改變超市價格太貴的形象，使超市更具競爭力，以及與更多消費者拉近距離。