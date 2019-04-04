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今日 09:59 國際財經 中國財經

特朗普計劃周四晤劉鶴

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美國總統特朗普計劃周四會晤中國國務院副總理劉鶴。

據白宮日程，上述會面將於美國東岸時間下午4時半，在白宮橢圓形辦公室舉行。

中國及美國正就結束貿易戰的協議，在華盛頓進行第九輪高級別經貿磋商。

美國白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)稍早表示，中國在貿易談判中首次承認存在竊取知識產權、強制技術轉讓和網絡黑客等問題。

英國《金融時報》早前引述消息人士稱，中美高層官員已解決大部分貿易協議的問題，但仍在討論如何確保貿易協議得到執行和落實。

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