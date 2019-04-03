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5.4億fb用戶資料被存亞馬遜雲 恐外洩



有網絡保安公司發現，5.4億個Facebook（fb）用戶資料被存放在亞馬遜雲，恐遭外洩。消息曝光後，fb股價由盤中最多漲2.1%，曾倒跌0.7%。

特朗普下令打擊電商平台盜版貨



美國總統特朗普簽署備忘錄，要求政府部門制定打擊電商平台銷售盜版貨的問題，有關命令針對阿里巴巴、亞馬遜和eBay等公司。

容克:英國會若否決協議 脫歐不可延期



歐盟委員會主席容克稱，除非英國國會最遲於下周五（12日）批准脫歐協議，否則脫歐日期不會獲准推遲。英倫銀行行長卡尼警告，無序脫歐風險已甚高。另外，下議院投票否決下周一繼續就脫歐選項舉行「指示式投票」。工黨黨魁郝爾彬稱，與首相文翠珊會面的磋商「非常良好」，但消息稱雙方尋求化解僵局的努力已失敗，內閣5名大臣有意辭職。

憧憬貿談進展 道指高收39點



憧憬中美貿談再有進展，加上英國有望軟脫歐，美股道指曾抽升103點，收市反覆升39點或0.15%；標指「五連漲」，攀高0.21%；納指漲0.60%，盤中曾上揚1.14%。費城半導體指數漲2.2%，創紀錄新高，英特爾抽升2%；波音則下滑1.5%。

外圍焦點簡訊

￭ 白宮顧問庫德洛：中國在貿談中首次承認存在竊取知識產權、強制技術轉讓和網絡黑客問題。

￭ Markit美國3月服務業PMI終值55.3，勝預期但低於2月數字。3月ISM非製造業指數跌至56.1，遜預期。3月ADP私人就業職位僅增12.9萬個，遜預期。

￭ 美國10年期債息升至2.521厘，漲4.8個基點；德債息升上0.008厘，結束負回報率。

￭ 美滙指數尾段報97.12，跌0.19%。歐羅兌美元升0.24%，英鎊兌美元再漲0.19%。

￭ 紐約期金收市報每盎斯1295.3美元，微跌不足0.1%。

￭ OPEC及盟友持續減產，布蘭特期油和紐約期油曾升至近五個月高；惟美國原油庫存上周意外增720萬桶，兩款期油收市輕微倒跌。

￭ 英股收市升0.37%；法股攀高0.84%；德股漲1.70%。

￭ 國務院決定今年降低政府收費和經營服務收費，下調入境物品行郵稅率。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7143元，較周二紐約尾盤漲115點子。

維峯．浚匯提價3%加推22伙



恒地(00012)主席李兆基私人持有的北角維峯．浚匯，發展商周三加推價單3號共22伙，平均加價約3%。此外，信置(00083)大埔白石角逸瓏灣8加推53伙，加價約2%至2.5%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指衝破3萬點關，收報30075點，較恒指收市高水89點。

￭ ADR港股比例指數曾上破3萬點關，收市回軟報29910點，較港跌75點。

￭ 銷售文件顯示，融信(03301)先舊後新配售8500萬股，集資9.2億至9.6億元。

￭ 中國水務(00855)以總代價12億元，購康達(06136)29.52%股權。

￭ 金界(03918)首3個月博彩總收入按年增32.07%。

￭ 消息：老恒和(02226)股東與顧問機構就可能出售逾49%持股作研究。

￭ 微創(00853)建議分拆心脈醫療科技，於上海科創板獨立上市。

￭ 眼科激光手術連鎖集團德視佳擬來港主板上市。