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今日 06:27 國際財經

波音測試737 MAX新軟件 CEO在飛機上

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美國波音飛機公司披露，周三為修改後的MCAS防止失速系統(anti-stall system)進行測試飛行，集團行政總裁(CEO)Dennis Muilenburg也是在該架進行測試的737 MAX 7型號機內。

埃塞俄比亞航空一架波音737 MAX型號飛機於3月10日墜毀，以及印尼獅航一架737 MAX型號去年10月墜毀後，MCAS防止失速系統成為兩宗事故的研究重點。

波音指出，駕駛團隊今次進行多項不同假設條件下的測試，飛機最後安全着陸。該公司已把有關資料轉交當局，稍後將再進行其他測試。

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