國際財經

市場憧憬中美貿易談判再有進展，加上英國有望軟脫歐，吸引投資者吸納風險較高的資產，各地主要股市造好，美股道指一度抽升103點，高位觸及26282點，惟盤中表現反覆。

道指收市升39點或0.15%，報26218點。標普500指數漲0.21%，收報2873點，為連續第五個交易日上揚。納指更加漲0.60%，收報7895點，盤中曾攀升1.14%，與標指都曾逼近6個月高位。蘋果收市進賬0.69%，Facebook（fb）再爆醜聞，據報逾億用戶記錄被發現公開地存儲在亞馬遜雲服務器（AWS）上，fb股價倒插0.38%；費城半導體指數漲2.2%，創紀錄新高，晶片股英特爾股價抽高2%。波音下滑1.54%，為表現最差的道指成分股。

標指「五連漲」

美國國庫券價格回落，推動孳息上揚，10年期債息升至2.521厘，上漲4.8個基點。歐市尾段，德國10年期債息上漲5.7個基點，報0.008厘，結束3月22日以來回報率持續出現負值的狀況。

美國3月Markit服務業採購經理指數（PMI）終值為55.3，低於2月份的56，但高過市場預期的54.8；綜合PMI終值為54.6，高過初值54.3。3月ISM非製造業指數跌至56.1，遜預期。美國3月ADP私人就業職位僅增12.9萬個，為18個月來最少，差過預期17.5萬個。歐股方面，英、法、德股市升幅介乎0.37%至1.7%。亞股全線造好，日股收漲0.97%。

美庫存上升 期油倒跌

美元偏軟，支持歐羅尾段升0.24%，報1.1235美元。英鎊再漲0.19%，報1.3156美元。美滙指數報97.12，跌0.19%。美元兌日圓升0.16%，報111.5。紐約期金變動微，收市每盎斯報1295.3美元，微跌不足0.1%。

倫敦布蘭特期油周三曾逼近每桶70美元，高見69.96美元，升0.9%，至去年11月以來最高，主要由於油組（OPEC）及其盟友持續執行減產，惟隨後美國能源資訊局（EIA）公布，原油庫存上周增加720萬桶，拖累油價倒跌，布蘭特期油收市報69.31美元，倒跌6美仙。紐約期油曾升至去年11月以來高位62.99美元，收市轉跌12美仙，報62.46美元。