國際財經

市場憧憬中美貿易談判接近尾聲，美股道指中段最多漲超過100點，惟經濟數據未如理想，加上波音與油股下滑，拖累道指表現反覆，早段和尾段都曾回軟。納指表現相對較佳，盤中曾升逾1%。

截至本港時間凌晨約2時40分，道指報26177點，微跌1點；早段最多曾下滑25點，低見25153點；中段一度觸及盤中暫時高位26282點，升幅達103點。標普500指數現時報2870點，升3點或0.13%；納指報7890點，攀升41點或0.53%，中段最多抽高1.14%。

波音股價最新回落1.5%，暫時為表現最差的道指成分股；外圍油價偏軟，油股雪佛龍下滑0.9%，埃克森美孚都跌0.7%。

中美周三將在華盛頓舉行第9輪高級別經貿磋商，外電報道，雙方目標是在今次會談結束時達成初步協議，然後安排兩國元首會面，並正式簽署貿易協議。

美國白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，中美上周在北京的會談取得良好進展，中國代表已經抵達華盛頓，將進行為期3日的貿易磋商，也可能會停留更長時間。他續稱，暫時仍沒有與中國達成協議，但希望本周能接近達成協議。

然而，美國最新出爐的經濟數據欠佳，限制了大市升勢。美國3月ADP私人企業新增職位僅12.9萬個，低於預期的17萬個。同時，3月ISM非製造業指數由2月的59.7跌至56.1，遠遜預期之餘，亦為2017年8月以來新低。

金融股個別造好，高盛升1%。科技股上揚，英特爾漲2.1%，暫時為升幅最大的道指成分股，蘋果亦升0.5%。

英國脫歐方面，首相文翠珊將要求歐盟進一步延長脫歐限期，並希望最好延至5月22日前，確保英國毋須參加歐洲議會選舉。文翠珊與在野工黨黨魁郝爾彬會面，尋求化解脫歐僵局，郝爾彬會後形容，兩人的磋商「非常良好」。

不過，歐盟委員會主席容克表示，除非英國議會最遲於下周五(12日)批准脫歐協議，否則英國脫歐不會得到任何短期的推遲，他又稱，英國愈來愈有可能在4月12日無協議脫歐。

歐股上揚。其中，英國無協議脫歐的風險上升，當地股市表現相對落後，富時100指數收報7418點，上升0.37%或27點；德國DAX指數收報11954點，上漲1.70%或199點；法國CAC 40指數收報5468點，攀升0.84%或45點；意大利富時MIB指數收報21755點，進賬1.08%或232點。

美國上周原油庫存增加，油價暫時微跌，紐約原油期貨現時每桶報62.46美元，回吐0.12美元或0.19%；倫敦布蘭特期油報69.32美元，回落0.05美元或0.07%。