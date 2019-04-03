國際財經

美國福特（Ford）計劃未來3年在中國市場推出逾30款新型號車，超過三分之一是電動車款。

福特此前披露，計劃由2018年至2025年期間，在中國市場推出50款新車，或者重新推出專為中國市場設計的車系，以扭轉當地銷售疲弱勢頭。

福特中國業務主管Anning Chen表示，集團將改善與中國合營企業的夥伴關係，以及把管理層本地化。

福特在中國的銷量去年滑落37%，2017年則跌7%。有評論指福特中國銷量下滑，主要是因為欠缺新車款、中美兩國貿易戰，以及與中方夥伴關係欠佳等因素影響。