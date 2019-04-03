國際財經

英國國會下議院周三投票表決，拒絕下周一繼續就脫歐選項舉行更多「指示式投票」。

下議院以310票對310票、但議長伯科（John Bercow）投下反對票，令修訂動議不獲通過。

伯科為自己投下反對票解畫，表示依照傳統慣例，若贊成與反對的票數出現相同，議長只能投下反對票。

英倫銀行行長卡尼在接受天空新聞（Sky News）訪問時警告，英國無協議脫歐的風險目前已相當高。

對於支持脫歐的人士提倡，英國無協議脫歐後，可以根據世界貿易組織（WTO）的規則實施零關稅，卡尼駁斥稱，這種說法十分荒唐。