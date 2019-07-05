即巿股評 港股直擊 國際財經

港股跨季連升7個交易日，恒指昨天再飆361點，收報29986點；日中更觸及29999點，與三萬點關口名副其實「一點之遙」。

恒指於去年6月19日失守30000點，當時正值美國總統特朗普揚言向額外2000億美元中國進口貨品加徵關稅，中美貿易摩擦加劇。如今隨着兩國經貿磋商進入尾聲，發展趨明朗化，恒指收復逾9個月的失地在望。

首季港股處大漲小回格局，一方面是由於去年市場過分悲觀的情緒逐步淡化，以及環球央行貨幣政策轉向寬鬆；另一方面則因中美貿易談判傳來好消息，成為內地股市節節上升的催化劑。然而，2019年初低位迄今，恒指錄得約20%進賬，相信已全面反映有關因素。

中美貿易糾紛有望和氣收場(即使更深層次問題並未解決)，市場很大機會再次聚焦經濟前景和企業盈利表現。

近日中美製造業數據均比預期佳，投資者認定央行「放水撐經濟」成效初露曙光，帶動股市顯著上揚。

可是，憑單月數據復甦斷定宏觀經濟大方向改善，未免言之尚早。國際貨幣基金組織(IMF)總幹事拉加德周二重申，雖然環球短期內不太可能出現衰退，但自今年1月下旬IMF更新經濟預測以來，全球確實失去進一步增長的動力；同時，經濟反彈繼續面臨很多風險與不明朗因素，包括英國脫歐、個別國家高額債務，以及貿易緊張局勢和金融市場的不安情緒等。

此外，據路透報道，歐盟將向G20國家發出警告，直指貿易衝突為經濟帶來考驗，需要通過世界貿易組織改革來化解，並強調當前貿易環境對經濟構成風險，全球增速正在放緩，甚或逐漸停滯。

事實上，儘管中美兩大經濟體的製造業採購經理指數都處於擴張區間，惟也有多項領先指標「唱反調」，其中南韓公布3月份出口按年下跌8.2%，尋底之旅未完，而南韓作為重工業大國，出口續弱正反映環球製造業需求欠樂觀。波羅的海指數過去兩個月仍低位徘徊，最新報674點，自去年7月高位1774點累瀉逾六成，印證全球貿易狀況未算回穩。

附【圖】所見，2017年環球股市氣氛熾熱時，MSCI美國指數與MSCI新興市場指數比率呈反覆下滑，顯示資金比較願意流入新興市場，博取更高回報，亦代表投資者相對肯承受風險。不過，近日新興市場龍頭中國的經濟數據勝預期，該比率卻沒有明顯回落，意味市場尚未步向Risk On階段。

總括來說，最近數據略為改善並不預示環球經濟全面轉佳，股市漲幅更有透支利好因素之嫌，在確認經濟真正重拾增長動力前(這個很可能是股市下一波升浪的催化劑)，中美貿易談判協議敲定等好消息隨時會變成沽貨藉口，因此，對後市還是適宜保持謹慎。

信報投資研究部

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