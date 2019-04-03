國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)發布的一份報告顯示，中美貿易戰升級可能使兩國製造業流失，並可能導致就業職位減少，但不會改變兩國的貿易收支總額。

IMF在4月世界經濟展望(World Economic Outlook)中表示，如果將兩國貿易的所有商品關稅都提升至25%，美國和中國的製造業將蒙受巨大損失，因為產能將向墨西哥、加拿大和東亞轉移。

此舉將加劇兩大經濟巨頭之間針鋒相對的關稅之爭，自去年中以來，這場關稅之爭一直籠罩全球金融市場。美國已經對價值500億美元的中國商品徵收25%的關稅，對另外2000億美元徵收10%的關稅。作為報復，中國對包括主要農作物在內的美國產品加徵關稅。

IMF報告顯示，如果貿易戰升級，中國的電子和其他製造業將受到重創，美國的農業將出現大幅萎縮。

該組織又預測，兩國的大型行業將大幅裁員，這意味美國農業和運輸設備行業的職位將減少約1%，家具和珠寶等除電子產品外的中國製造業職位將減少5%。

IMF表示，任何試圖通過關稅來解決與另一個國家貿易逆差或順差的做法，都將改變與其他國家的貿易平衡，對一個國家的總貿易收支不會產生影響。

報告稱，美國從東亞國家進口的份額將從15.6%升至17.7%，墨西哥的份額將從12.6%升至14.6%，加拿大的份額將從10.8%升至12.3%。

IMF表示，儘管一些國家將從新的貿易流動中受益，但由於宏觀經濟不確定性增加，多數國家可能會更差。