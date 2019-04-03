今日 22:08
國際財經
美國3月Markit服務業採購經理指數(PMI)終值，由2月的56降至55.3，仍高於初值及預期的54.8。
期內，綜合PMI終值由2月的55.5降至54.6，初值為54.3。
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