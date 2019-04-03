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今日 21:44 國際財經

憧憬貿談有進展 美股早段靠穩

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市場憧憬中美貿易談判接近尾聲，美股早段靠穩。

截至本港時間晚上約9時44分，道指報26226點，升47點或0.18%；標普500指數報2877點，升10點或0.37%；納指報7895點，升46點或0.6%。

中美今日將在華盛頓舉行第9輪高級別經貿磋商，外電報道，雙方目標是在今次會談結束時達成初步協議，然後安排兩國元首會面，並正式簽署貿易協議。

《金融時報》引述美國商會執行副總裁Myron Brilliant表示，貿易協議已經敲定了90%，但剩下的10%才是最難的部分。這一部分最難預料，需要雙方都進行一些交換和妥協，但指貿易談判已經進入最後階段。

由於經濟減速和美中貿易衝突，世界貿易組織(WTO)將今年全球貿易增長預期從去年9月的3.7%下調至2.6%，降幅超過一個百分點。去年全球貿易僅增長3%，遠低於世貿組織3.9%的預測，而這一預測去年便曾被調降。世貿組織預測，明年貿易增長只會輕微升高，達到3%。

英國脫歐方面，首相文翠珊將要求歐盟進一步延長脫歐限期，並希望最好延至5月22日前，確保英國毋須參加歐洲議會選舉。文翠珊今日將與在野工黨黨魁郝爾彬會面，尋求化解脫歐僵局。脫歐大臣柏建熙認為，如果兩人達成協議，國會可能會支持脫歐協議。

數據方面，美國3月ADP私人企業新增職位12.9萬個，低於預期的17萬個。上周抵押貸款申請指數漲18.6%，之前一周升8.9%。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報62.65美元，升0.07美元或0.11%；倫敦布蘭特期油報69.55美元，升0.18美元或0.26%。

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