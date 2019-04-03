國際財經

周二(4月2日)澳洲儲備銀行宣布連續第29次維持1.5%低利率水平不變，並稱低利率水平繼續支撐澳洲經濟，但同時警告全球面臨的下行風險有所上升，局部旱情對農業產出構成影響，房產市場疲軟可能削減佔國內生產總值(GDP)份額近60%的家庭消費，暗示澳洲經濟有所放緩。澳洲儲備銀行的謹慎表態被投資者視為該行有可能年內減息，拖累澳元/美元在議息聲明公布後急挫逾50點至兩周低位0.7048。值得一提的是，目前市場預期澳洲10月減息幾率已經升至78%。

然而，同是周二公布的澳洲財政預算案卻得到市場好評，評級機構穆迪表示，預算表明澳洲財政整頓步伐仍在繼續，較此前適度放緩，高水平的債務負擔能力和溫和的債務負擔使澳洲主權債務評級仍符合AAA水平，澳洲聯邦預算在過去一年明顯改善，故澳元/美元在當日兩度下探測試0.7050附近的支持後便停止下滑。

事實上，鐵礦石近期的「狂牛」走勢對澳元影響更大。自巴西淡水河谷潰壩災難事件發生以來，鐵礦石在全球範圍上的供應短缺情況一直沒得到改善，南美國家3月鐵礦石出口暴跌四分之一，淡水河谷首席財務官上周說鐵礦石銷售可能萎縮至多五分之一，所以中國大連商品交易所的鐵礦石期貨主力合約連升4日，刷新逾兩年高點至664.5元/噸。作為澳洲主要出口商品鐵礦石價格的急升，以及澳洲2月貿易盈餘數據錄得48.01億澳元，均令市場憧憬淨出口部分的改善或能抵消家庭消費萎縮風險。此外，在中美貿易談判有良好進展的情況下，今早公布的澳洲2月零售銷售、2月貿易盈餘以及中國3月綜合PMI等數據表現強勁，進一步推升市場樂觀情緒，帶動澳元/美元急升逾70點至0.7120附近，再度逼近60日均線0.7130水平。

技術分析方面，澳元/美元自3月下旬以來持續在0.7050與0.7130間做水平整固，但滙價反彈逐漸受制於60日均線，表明當前市場走勢重心下移，但總體而言澳元/美元仍在0.7030至0.7050區域存在較為強勁的支持，表明澳元/美元不宜過分看淡。若澳元/美元能成功突破長期下降軌阻力0.7135水平，後市或有機會展開真正反彈，重拾上升軌。

交易策略方面，我們根據3月5日的策略於0.7000建立的澳元買盤(上望0.7190，止損0.6970)已於0.7080提早平倉，獲利80點。短期內待澳元/美元回落至0.7030至0.7050買入，上望0.7180，跌穿0.7000止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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